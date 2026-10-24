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У Криму настав блекаут після атаки дронів

02:35 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Маловічко
У Криму настав блекаут після атаки дронів Фото: острів без електроенергії (Getty Images)
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У Криму та Севастополі настав блекаут після того, як дронами була атакована енергетична інфраструктура за межами Севастополя. В результаті місто тимчасово знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.

"На об'єктах запроваджено особливий режим, соціальні об'єкти перейшли на резервні схеми електропостачання. Зараз фахівці роблять все, щоб повернути світло до будинків", - написав мер окупованого Севастополя Михайло Развозжаєв.

Він також порадив мешканцям економити заряд телефонів та використовувати їх лише для екстреного зв'язку.

Про аварію на енергомережах за межами Криму також повідомив радник голови регіону Олег Крючков. За його словами, всі життєво важливі об'єкти були переведені на резервні джерела харчування, ведуться відновлювальні роботи.

Згодом росЗМІ з посиланням на радника Крючкова написали, що подачу електроенергії в Криму відновлено після аварії на енергомережах за межами півострова.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Криму запровадили режим "точкових" обмежень електропостачання нібито через загрозу навантаження та аварії в енергосистемі. Перед цим на півострові лунали вибухи.

Також нещодавно ЗСУ вразили наземну станцію управління розвідувально-ударними дронами "Оріон" на аеродромі Саки в Криму.

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