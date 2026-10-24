У Криму настав блекаут після атаки дронів

У Криму та Севастополі настав блекаут після того, як дронами була атакована енергетична інфраструктура за межами Севастополя. В результаті місто тимчасово знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.

"На об'єктах запроваджено особливий режим, соціальні об'єкти перейшли на резервні схеми електропостачання. Зараз фахівці роблять все, щоб повернути світло до будинків", - написав мер окупованого Севастополя Михайло Развозжаєв.

Він також порадив мешканцям економити заряд телефонів та використовувати їх лише для екстреного зв'язку.

Про аварію на енергомережах за межами Криму також повідомив радник голови регіону Олег Крючков. За його словами, всі життєво важливі об'єкти були переведені на резервні джерела харчування, ведуться відновлювальні роботи.

Згодом росЗМІ з посиланням на радника Крючкова написали, що подачу електроенергії в Криму відновлено після аварії на енергомережах за межами півострова.