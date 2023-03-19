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У Криму дефіцит крові: йде на лікування поранених окупантів, - ЦНС

Новость на русском →
Неділя 19 березня 2023 17:01
У Криму дефіцит крові: йде на лікування поранених окупантів, - ЦНС Ілюстративне фото: у Криму дефіцит крові (facebook.com/eurasianbank)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Криму виник дефіцит крові у цивільних лікарнях. Її використовують здебільшого для лікування поранених російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що в Криму загострюється гуманітарна криза. Так, у Севастополі з центрів переливання забрали кров та її компоненти для клінічного військового госпіталю, чим спричинили дефіцит у цивільних закладах.

Раніше партизани повідомляли, що в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних через переорієнтування медичної системи тимчасово захоплених територій на потреби російських окупантів. Так, пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби загарбників та більшість ліків йде саме на лікування солдатів.

Як повідомлялося раніше, Росія хоче направити ще 250 медиків на окуповані території України.

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