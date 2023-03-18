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РФ хоче відправити ще 250 медиків та педагогів на окуповані території України, - ЦНС

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Україна, Субота 18 березня 2023 15:16
РФ хоче відправити ще 250 медиків та педагогів на окуповані території України, - ЦНС Фото: РФ планує відправити ще 250 медиків та педагогів до України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни на окупованих територіях України мають дефіцит серед працівників сфери охорони здоров'я та освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 "гастролерів", з яких 125 лікарів й 125 медсестер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також ворог планує завезти нову партію педагогів в Херсонську область, де місцеві гауляйтери поскаржились на дефіцит кадрів.

"Це добре ілюструє рівень підтримки окупантів з боку місцевого населення, адже в регіоні стало менше лікарень й шкіл після виїзду більшості населення, та все одно персоналу, який погодився на співпрацю з ворогом, не вистачає", - зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, що у лютому росіяни завезли чергову партію медиків на окуповану частину Донецької та Луганської областей.

На північ тимчасово окупованого Криму російські загарбники перекидають своїх військових вантажівками. Вони звозять їх через Сімферополь.

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