В Крыму дефицит крови: идет на лечение раненых оккупантов, - ЦНС

В Крыму возник дефицит крови в гражданских больницах. Ее используют в основном для лечения раненых российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

В Крыму обостряется гуманитарный кризис. Так, в Севастополе из центров переливания забрали кровь и ее компоненты для клинического военного госпиталя, чем повлекли дефицит в гражданских учреждениях.

Ранее партизаны сообщали, что в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских из-за переориентации медицинской системы временно захваченных территорий на нужды российских оккупантов. Так, приоритет использования медикаментов смещен на нужды захватчиков и большинство лекарств идет именно на лечение солдат.

Как сообщалось ранее, Россия хочет направить еще 250 медиков на оккупированные территории Украины.

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