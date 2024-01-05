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У Криму біля окупованої Євпаторії лунають потужні вибухи

Фото: біля тимчасово окупованої Євпаторії у Криму прогриміла серія вибухів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомляють про ймовірну атаку на військовий аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кримські Telegram-канали.

Зазначається, що очевидці нарахували до 10 вибухів поблизу аеродрому "Саки"  у Новофедорівці.

 

Очевидці також повідомляють, що в розташованому біля військового аеродрому  селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Також очевидці повідомляють про пуск ракети в Армянську о 23:55 за Києвом. Яскравий слід у небі у вікні було видно кілька секунд.

Цей же вибух чули у Красноперекопському районі.

Удар по командному пункту армії РФ у Криму

У четвер, 4 січня, в Криму пролунала низка вибухів. У мережі публікували фото та відео, на яких можна побачити, що на півострові були "прильоти".

Пізніше у Збройних силах підтвердили, що було завдано удару по командному пункту ворога біля Севастополя.

5 січня до Криму прилетів борт спеціального льотного загону "Росія", що перебуває у підпорядкуванні управління справами президента РФ.

У мережі поширили інформацію, що в результаті удару ЗСУ по Криму 4 січня загинув начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Однак у ГУР Міноборони України не підтвердили цю інформацію.

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