В Крыму вблизи оккупированной Евпатории раздаются мощные взрывы

Отмечается, что очевидцы насчитали до 10 взрывов в районе Саки-Новофедоровка.

Очевидцы также сообщают, что в расположенном вблизи военного аэродрома селе Михайловка, осколки упали на частный дом, возник пожар.

Также очевидцы сообщают о пуске ракеты в Армянске в 23:55 по Киеву. Яркий след в небе в окне было видно несколько секунд.

Этот же взрыв слышали в Красноперекопском районе.

Удар по командному пункту РФ в Крыму

В четверг, 4 января, в Крыму прогремел ряд взрывов. В сети публиковали фото и видео, на которых можно увидеть, что на полуострове были "прилеты".

Позже в Вооруженных силах подтвердили, что был нанесен удар по командному пункту врага вблизи Севастополя.

5 января в Крым прилетел борт специального летного отряда "Россия", находящегося в подчинении управления делами президента РФ.

В сети распространили информацию, что в результате удара ВСУ по Крыму 4 января погиб начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Однако в ГУР Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.

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