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У Криму біля Нижньогірського пролунали вибухи, повідомляють про "приліт" (відео)

Фото: у Криму біля Нижньогірського пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому селищі Нижньогірський, що розташоване на північному сході Криму, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Паблік окупантів повідомляють, що в небі над населеним пунктом нібито ведеться повітряний бій, в ході якого система ППО збиває дрони, начинені вибухівкою. На одному з опублікованих відео також відображено момент вибуху на землі, про його причини та наслідки не повідомляється.

Раніше стало відомо, що в районі мису Фіолент біля тимчасово окупованого Севастополя сьогодні вночі пролунали вибухи. Очевидці також повідомляють про пожежу.

Також повідомлялося, що 3 січня в Джанкої в окупованому Криму було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО.

Нагадаємо, що перед цим, 2 січня, у тимчасово окупованому Севастополі теж пролунали вибухи. Повідомлялося, що у місті працювали системи ППО, і нібито над Севастополем збили безпілотника.

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