В Крыму возле Нижнегорского прозвучали взрывы, сообщают о "прилете" (видео)

Во временно оккупированном поселке Нижнегорский, который расположен на северо-востоке Крыма, прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Паблики оккупантов сообщают, что в небе над населенным пунктом якобы ведется воздушный бой, в ходе которого система ПВО сбивает дроны, начиненные взрывчаткой. На одном из опубликованных видео также запечатлен момент взрыва на земле, о его причинах и последствиях не сообщается.

Ранее стало известно, что в районе мыса Фиолент возле временно оккупированного Севастополя сегодня ночью прозвучали взрывы. Очевидцы также сообщают о пожаре.

Также сообщалось, что 3 января в Джанкое в оккупированном Крыму были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО.

Напомним, что перед этим, 2 января, во временно оккупированном Севастополе тоже прогремели взрывы. Сообщалось, что в городе работали системы ПВО, и якобы над Севастополем сбили беспилотник.

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