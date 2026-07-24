У Криму атаковано склад Wildberries, виникла масштабна пожежа (відео)

Згідно з публікаціями, загроза застосування дронів виникла ще ввечері, після 22:20. За годину вибухи пролунали відразу в кількох містах.

Зокрема, було голосно в Севастополі, у Феодосії міг бути приліт у районі порту, а в Сімферополі було видно пожежу в районі ДРЕС (ймовірно, могла бути атакована ТЕЦ).

Пізніше, після 01:00, в OSINT-пабликах масово стали поширюватися кадри з пожежею на складі Wildberries у Сімферополі. Займання підтверджували безпосередньо автори відео. На кадрах було видно, що виникла величезна пожежа, а також спалахи, схожі на салют.

Незабаром атаку побічно підтвердили у самій компанії, заявивши, що евакуювали персонал.

"Сортувальний центр компанії у Сімферополі був евакуйований відповідно до вимог безпеки", - написали в прес-службі WB після атаки.