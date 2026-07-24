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У Криму атаковано склад Wildberries, виникла масштабна пожежа (відео)

02:39 24.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про атаку на Крим?
aimg Едуард Ткач
Ілюстративне фото: у компанії побічно підтвердили атаку (Getty Images)

У ніч на 24 липня окупований Крим масово атакували дрони. Внаслідок атаки вже відомо про пожежу на складі Wildberries.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-паблік.

Згідно з публікаціями, загроза застосування дронів виникла ще ввечері, після 22:20. За годину вибухи пролунали відразу в кількох містах.

Зокрема, було голосно в Севастополі, у Феодосії міг бути приліт у районі порту, а в Сімферополі було видно пожежу в районі ДРЕС (ймовірно, могла бути атакована ТЕЦ).

Пізніше, після 01:00, в OSINT-пабликах масово стали поширюватися кадри з пожежею на складі Wildberries у Сімферополі. Займання підтверджували безпосередньо автори відео. На кадрах було видно, що виникла величезна пожежа, а також спалахи, схожі на салют.

Незабаром атаку побічно підтвердили у самій компанії, заявивши, що евакуювали персонал.

"Сортувальний центр компанії у Сімферополі був евакуйований відповідно до вимог безпеки", - написали в прес-службі WB після атаки.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що українські дрони майже повністю паралізували роботу Керченської поромної переправи. З п'яти поромів, які забезпечували логістику ворога, більшість було знищено чи серйозно пошкоджено.

Також ми писали, що Росія все більше посилює контроль за окупованим Кримом. Як стало відомо, у деяких містах мобільний зв'язок та доступ до інтернету будуть доступні лише частину доби.

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КримДрони