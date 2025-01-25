На Кримському мосту ввели паспортний контроль​​​​​​​: що відомо

На Кримському мосту сьогодні, 25 січня, введено паспортний контроль. Перевіряють всіх, хто їде в бік анексованого півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".
За словами заступника міністра транспорту анексованого Криму Олександра Овдієнка, нові перевірки є частиною підвищених заходів безпеки. Однак, що саме спричинило їх проведення, чиновник не уточнив.
Натомість він послався на указ російського диктатора Володимира Путіна про запровадження підвищеного рівня реагування у Криму та Краснодарському краї, а також на розпорядження голови Краснодарського краю про безстрокове запровадження "жовтого" рівня терористичної загрози у регіоні.
Зауважимо, що перевірки на Кримському мосту почали проводити після підриву вантажного автомобіля у жовтні 2022 року. При цьому паспорти у всіх, хто в'їжджав до Криму, до цього не перевіряли.
Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту було підірвано вантажівку. Тоді, окрім вибуху, трапилася й потужна пожежа.
Тоді ж російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мості й назвав те, що сталося, "терактом". Одночасно з цим у Росії заявили, що підрив Кримського мосту нібито міг бути спецоперацією Служби безпеки України.
Також у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.
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