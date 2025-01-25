На Кримському мосту ввели паспортний контроль​​​​​​​: що відомо

За словами заступника міністра транспорту анексованого Криму Олександра Овдієнка, нові перевірки є частиною підвищених заходів безпеки. Однак, що саме спричинило їх проведення, чиновник не уточнив.

Натомість він послався на указ російського диктатора Володимира Путіна про запровадження підвищеного рівня реагування у Криму та Краснодарському краї, а також на розпорядження голови Краснодарського краю про безстрокове запровадження "жовтого" рівня терористичної загрози у регіоні.

Зауважимо, що перевірки на Кримському мосту почали проводити після підриву вантажного автомобіля у жовтні 2022 року. При цьому паспорти у всіх, хто в'їжджав до Криму, до цього не перевіряли.