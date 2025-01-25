На Крымском мосту ввели паспортный контроль: что известно

По словам заместителя министра транспорта аннексированного Крыма Александра Овдиенко, новые проверки являются частью повышенных мер безопасности. Однако, что именно повлекло их проведение, чиновник не уточнил.

Вместо этого он сослался на указ российского диктатора Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, а также на распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в регионе.

Заметим, что проверки на Крымском мосту начали проводить после подрыва грузового автомобиля в октябре 2022 года. При этом паспорта у всех, кто въезжал в Крым, до этого не проверяли.