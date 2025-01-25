На Крымском мосту ввели паспортный контроль: что известно

На Крымском мосту сегодня, 25 января, введен паспортный контроль. Проверяют всех, кто едет в сторону аннексированного полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".
По словам заместителя министра транспорта аннексированного Крыма Александра Овдиенко, новые проверки являются частью повышенных мер безопасности. Однако, что именно повлекло их проведение, чиновник не уточнил.
Вместо этого он сослался на указ российского диктатора Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, а также на распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в регионе.
Заметим, что проверки на Крымском мосту начали проводить после подрыва грузового автомобиля в октябре 2022 года. При этом паспорта у всех, кто въезжал в Крым, до этого не проверяли.
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик. Тогда, кроме взрыва, случился и мощный пожар.
Тогда же российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту и назвал произошедшее "терактом". Одновременно с этим в России заявили, что подрыв Крымского моста якобы мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины.
Также в июле 2023 года была еще одна атака на Крымский мост. Тогда были разрушены два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.
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