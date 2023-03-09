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В кримській тюрмі знайшли викраденого з Херсона українця

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Крим, Четвер 09 березня 2023 01:44
В кримській тюрмі знайшли викраденого з Херсона українця Фото: в Криму знайшли викраденого з Херсона українця (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У тюрмі тимчасово окупованого росіянами Сімферополя знайдено ще одного викраденого у Херсонській області українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

За інформацією КПГ, в СІЗО №2, яке повністю курується ФСБ, утримують мешканця села Велика Кардашинка Голопристанського району Херсонської області Геннадія Геннадійовича Ласінського, який був викрадений російськими окупантами.

Йому інкримінують порушення ст. 222 КК РФ - незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння великокаліберної вогнепальної зброї.

Геннадія Ласінського перевезли з Херсонської області до Сімферополя в кінці жовтня минулого року. Раніше КПГ повідомляла, що у СІЗО №2 утримувались близько 110 людей, яких також викрали з Херсонської та Запорізької областей. Їх піддавали тортурам та перевозили до Сімферополя в спеціально створене СІЗО, що повністю курується ФСБ.

Нагадаємо, що озброєні люди в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.

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