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В крымской тюрьме нашли похищенного из Херсона украинца

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Крым, Четверг 09 марта 2023 01:44
В крымской тюрьме нашли похищенного из Херсона украинца Фото: в Крыму нашли похищенного из Херсона украинца (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В тюрьме временно оккупированного россиянами Симферополя найден еще один похищенный в Херсонской области украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу .

По информации КПГ, в полностью курируемом ФСБ СИЗО №2 содержат жителя села Большая Кардашинка Голопристанского района Херсонской области Геннадия Геннадиевича Ласинского, который был похищен российскими оккупантами.

Ему инкриминируют нарушение ст. 222 УК РФ – незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Геннадий Ласинский был перевезен из Херсонской области в Симферополь в конце октября прошлого года. Ранее КПГ сообщала, что в СИЗО №2 содержалось около 110 человек, которых также похитили из Херсонской и Запорожской областей. Их подвергали пыткам и перевозили в Симферополь в специально созданное СИЗО, полностью курируемое ФСБ.

Напомним, что вооруженные люди в оккупированном Крыму напали на дом крымского татарина Эдема Муртазаева и насильно вывезли его семью.

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