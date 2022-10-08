Кримський міст виявився слабшим ніж Антонівський, - Арестович
Конструкція Антонівського мосту виявилася міцнішою, ніж Кримського, оскільки він не обрушився навіть після понад 100 влучень з HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".
"Антонівський міст показує себе в цьому сенсі міцнішою і соліднішою конструкцією, ніж Кримський міст, слабший він явно. В Антонівський прилетіло штук 120-140 HIMARS і досі там легкові машини обережно прокрадаються", - заявив Арестович.
Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мості стався вибух, після чого там почалася сильна пожежа.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав вибух наслідком конфлікту між ФСБ та російськими військовими.
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