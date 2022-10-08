Кримський міст виявився слабшим ніж Антонівський, - Арестович

Конструкція Антонівського мосту виявилася міцнішою, ніж Кримського, оскільки він не обрушився навіть після понад 100 влучень з HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".