Крымский мост оказался слабее Антоновского, - Арестович

Конструкция Антоновского моста оказалась более прочной, чем Крымского, поскольку он не обрушился даже после более 100 попаданий из HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".