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Крымский мост оказался слабее Антоновского, - Арестович

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Киев, Суббота 08 октября 2022 23:10
Крымский мост оказался слабее Антоновского, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник Офиса президента (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: Иван Носальский

Конструкция Антоновского моста оказалась более прочной, чем Крымского, поскольку он не обрушился даже после более 100 попаданий из HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Антоновский мост показывает себя в этом смысле более крепкой и солидной конструкцией нежели Крымский мост, послабее он явно. В Антоновский прилетело штук 120-140 HIMARS и до сих пор там легковые машины осторожно прокрадываются", - заявил Арестович.

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв, после чего там начался сильный пожар.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назва взрыв следствием конфликта между ФСБ и российскими военными.

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