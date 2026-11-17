Це вже друга атака на міст за останню добу. За словами Аксьонова, рух Кримським мостом тимчасово зупинено.

"Противник знову атакував Кримський міст. Наразі рух транспорту припинено. Просимо мешканців та гостей Криму утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження при плануванні маршрутів", - написав він.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Кримський вітер", у районі Керченського мосту пролунала серія потужних вибухів. На півострові також оголосили ракетну тривогу.

Місцеві жителі повідомляли, що вибухові хвилі були настільки сильними, що у деяких будинках вибило шибки.

Тим часом російські військові блогери стверджують, що атака була масованою , а кількість влучень нібито перевищила 15. За їхніми попередніми оцінками, серед застосованого озброєння могли бути ракети.

При цьому інформація про кількість влучень, використання ракет та масштаби можливих пошкоджень мосту поки що не має незалежного підтвердження.