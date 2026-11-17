Стоит отметить, что это уже вторая атака на мост за последние сутки. По словам Аксенова, движение по Крымскому мосту временно остановлено.

"Противник снова атаковал Крымский мост. В настоящее время движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", - написал он.

По информации мониторингового Telegram-канала "Крымский ветер", в районе Керченского моста раздалась серия мощных взрывов. На полуострове также объявили ракетную тревогу.

Местные жители сообщали, что взрывные волны были настолько сильными, что в некоторых домах выбило стекла.

Тем временем российские военные блогеры утверждают, что атака была массированной, а количество попаданий якобы превысило 15. По их предварительным оценкам, среди примененного вооружения могли быть ракеты.

При этом информация о количестве попаданий, использовании ракет и масштабах возможных повреждений моста пока не имеет независимого подтверждения.