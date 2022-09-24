Кримським татарам Росія масово роздає повістки. Це загрожує геноцидом, - правозахисники

Росіяни почали масово роздавати повістки кримським татарам у Криму. Це може призвести до геноциду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на правозахисну групу " КримSOS ".

"За попередніми оцінками, близько 90 % повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13-15 % населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу", - розповів аналітик правозахисної організації Євген Ярошенко.

Зазначається, що відповідно до норм міжнародного права, однією з форм геноциду є навмисне створення життєвих умов, які розраховані на повне або ж часткове знищення етнічної групи при наявності умислу знищити таку групу.

"Кримські татари є громадянами і корінним народом України, яких Росія може цілеспрямовано нищити, кинувши на війну проти власної держави", - додав Євген Ярошенко.