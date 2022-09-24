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Кримським татарам Росія масово роздає повістки. Це загрожує геноцидом, - правозахисники

Фото: Кримським татарам Росія масово роздає повістки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни почали масово роздавати повістки кримським татарам у Криму. Це може призвести до геноциду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на правозахисну групу "КримSOS".

"За попередніми оцінками, близько 90 % повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13-15 % населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу", - розповів аналітик правозахисної організації Євген Ярошенко.

Зазначається, що відповідно до норм міжнародного права, однією з форм геноциду є навмисне створення життєвих умов, які розраховані на повне або ж часткове знищення етнічної групи при наявності умислу знищити таку групу.

"Кримські татари є громадянами і корінним народом України, яких Росія може цілеспрямовано нищити, кинувши на війну проти власної держави", - додав Євген Ярошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

У Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років.

Тим часом є інформація, що загалом Росія планує мобілізувати 1,2 млн росіян.

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