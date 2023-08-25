Кримських татар, у яких росіяни проводили обшуки, відправили до СІЗО

Адвокати кримських татар повідомили, що Німетулаєву та Асанову висунули звинувачення у нібито "організації діяльності терористичної організації", Умерову - в "участі у діяльності терористичної організації". Активісти не визнають провину та відмовилися від надання свідчень.

Адвокат Рефат Юнус зазначив, що захист наполягав на тому, щоб татарам обрали інший, м'якший запобіжний захід. Він зазначив, що у Асанова "немає жодних намірів втекти", але суд залишив ці аргументи поза увагою.

Умерова, як і Німетулаєва, відправили до СІЗО на 2 місяці. Він утримуватиметься у СІЗО №2 Сімферополя до 23 жовтня 2023 року. Його адвокат Едем Семедляєв розповів, що не зміг потрапити до нього на обшук і зміг побачити його лише у будівлі ФСБ, коли Умерову висунули звинуватили.

"З тих матеріалів, які співробітники ФСБ подали до суду, видно, що протягом кількох років (силовики - ред.) прослуховували домоволодіння кримських татар, де нібито записали якісь зустрічі", - сказав він.

Крім того, за його словами, для відкриття справи використовувалися свідчення двох прихованих свідків, які говорять про те, що вони нібито відвідували якісь конспіровані зустрічі.

При цьому сьогодні суд має обрати запобіжний захід ще трьом кримським татарам - Сейдамету Мустафаєву, Ельдару Якубову та Абдулмеджиту Сейтумерову.

Обшуки у кримських татар

Вчора вранці силовики прийшли з обшуками до активістів "Кримської солідарності" та родичів політв'язнів.

Активістів неодноразово затримували на акціях на підтримку інших кримських татар, яких судили з політично вмотивованих справ.

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