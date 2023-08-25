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Крымских татар, у которых россияне проводили обыски, отправили в СИЗО

Фото: Руслан Асанов, Аметхан Умеров и Ремзи Ниметулаев (crimean-solidarity.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд Крыма отправил в СИЗО трех крымскотатарских активистов - Руслана Асанова, Аметхана Умерова и Ремзи Ниметулаева. Они проведут там как минимум 2 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Адвокаты крымских татар сообщили, что Ниметулаеву и Асанову выдвинули обвинение в якобы "организации деятельности террористической организации", Умерову - в "участии в деятельности террористической организации". Активисты не признают вину и отказались от дачи показаний.

Адвокат Рефат Юнус отметил, что защита настаивала на том, чтобы татарам избрали другую, более мягкую меру пресечения. Он отметил, что у Асанова "нет никаких намерений сбежать", но суд оставил эти доводы без внимания.

Умерова, как и Ниметулаева, отправили в СИЗО на 2 месяца. Он будет содержаться в СИЗО №2 Симферополя до 23 октября 2023 года. Его адвокат Эдем Семедляев рассказал, что не смог попасть к нему на обыск и смог увидеть его только в здании ФСБ, когда Умерову предъявили обвинения.

"Из тех материалов, которые сотрудники ФСБ предоставили в суд, видно, что на протяжении нескольких лет (силовики - ред.) прослушивали домовладения крымских татар, где записали якобы какие-то встречи", - сказал он.

Кроме того, по его словам, для открытия дела использовались показания двух скрытых свидетелей, которые говорят о том, что они якобы посещали какие-то конспирированные встречи.

При этом сегодня суд должен избрать меру пресечения еще троим крымским татарам - Сейдамету Мустафаеву, Эльдару Якубову и Абдулмеджиту Сейтумерову.

Обыски у крымских татар

Вчера утром силовики пришли с обысками к активистам "Крымской солидарности" и родственникам политзаключенных.

Активистов не раз задерживали на акциях в поддержку других крымских татар, которых судили по политически мотивированным делам.

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