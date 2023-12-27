Кримські партизани знайшли розташування російської РЛС, яка виявляє українські ракети

Кримські партизани формування "АТЕШ" виявили точні координати російської радіолокаційної станції (РЛС) в місті Севастополь. Вона допомагає загарбникам виявляти українські засоби боротьби проти окупації на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" .

Водночас в "АТЕШ" наголосили, що члени формування продовжують розвідку всіх військових об'єктів ВС РФ.

"Ми все фіксуємо й оперативно передаємо будь-які дані. Координати об'єкта: 44.522996°, 33.549422° ", - зазначають партизани точне місцеперебування РЛС окупантів.

Підпільний кримський визвольний рух зауважує, що ліквідація даного об'єкту є вкрай важливою для збільшення успіху ракетних атак і атак безпілотників по військових об'єктах Севастополя Силами оборони України.

"Наші агенти в Балаклавському районі міста Севастополь змогли розвідати комплекси радіолокаційної станції", - повідомили в "АТЕШ".

Вилазки партизанів на військові об'єкти РФ у Криму

На початку жовтня партизани проникли на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони. Зокрема партизани нарахували 7 ворожих систем ППО.

Також партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

У вересні партизани пробралися на військовий аеродром Кача, розташований на півночі окупованого Криму. Там перебуває велика кількість ворожих вертольотів.

Нещодавно ми повідомляли про те, що партизани зібрали важливу інформацію про наявність окупантів на військовому об'єкті в Криму біля аеродрому "Оріхівське".

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