Крымские партизаны нашли расположение российской РЛС, обнаруживающей украинские ракеты
Крымские партизаны формирования "АТЕШ" обнаружили точные координаты российской радиолокационной станции (РЛС) в городе Севастополе. Она помогает захватчикам выявлять украинские средства борьбы с оккупацией на полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
"Наши агенты в Балаклавском районе города Севастополь смогли разведать радиолокационные станции", - сообщили в "АТЕШ".
Подпольное крымское освободительное движение отмечает, что ликвидация данного объекта крайне важна для увеличения успеха ракетных атак и атак беспилотников по военным объектам Севастополя Силами обороны Украины.
"Мы все фиксируем и оперативно передаем любые данные. Координаты объекта: 44.522996°, 33.549422°", - отмечают партизаны точное местонахождение РЛС оккупантов.
В то же время в "АТЕШ" подчеркнули, что члены формирования продолжают разведку всех военных объектов ВС РФ.
Вылазки партизан на военные объекты РФ в Крыму
В начале октября партизаны проникли на аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Там оккупанты сосредоточили несколько установок противовоздушной обороны. В частности партизаны насчитали 7 вражеских систем ПВО.
Также партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые строят оккупанты, боясь контрнаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.
В сентябре партизаны пробрались на военный аэродром Кача, расположенный на севере оккупированного Крыма. Там находится большое количество вражеских вертолетов.
Недавно мы сообщали о том, что партизаны собрали важную информацию о наличии оккупантов на военном объекте в Крыму возле аэродрома "Ореховское".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.