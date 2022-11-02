Кримські гауляйтери заявили про "теракт" на енергооб'єкті: затримано "агента СБУ"

"Співробітниками Федеральної служби безпеки запобігли теракту на одному з енергооб'єктів Республіки Крим. Українського терориста затримано, у нього вилучено вибухові пристрої", - стверджує він.

Як уточнюють "РИА Новости", "диверсію" нібито "організували" українські спецслужби.

"Затримано громадянина України, у нього вилучено три вибухові пристрої фугасного типу та схему розташування опор ЛЕП в одному з районів півострова", - йдеться в повідомленні.

Нібито, якби "диверсію" не припинили, "без світла залишилося б понад 5 тисяч споживачів". Видання навіть опублікувало відео, нібито із "затриманням" так званого "агента СБУ". Повідомляється і про арешт так званого "диверсанта".