Крымские гауляйтеры заявили о "теракте" на энергообъекте: задержан "агент СБУ"

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности предотвращен теракт на одном из энергообъектов Республики Крым. Украинский террорист задержан, у него изъяты взрывные устройства", - утверждает он.

Как уточняют "РИА Новости", "диверсию" якобы "организовали" украинские спецслужбы.

"Задержан гражданин Украины, у него изъяты три взрывных устройства фугасного типа и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова", - говорится в сообщении.

Якобы, если бы "диверсию" не пресекли, "без света остались бы более 5 тысяч потребителей". Издание даже опубликовало видео, якобы с "задержанием" так называемого "агента СБУ". Сообщается и об аресте так называемого "диверсанта".