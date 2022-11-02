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Крымские гауляйтеры заявили о "теракте" на энергообъекте: задержан "агент СБУ"

Фото: гауляйтеры заявили о "теракте" на энергообъекте в Крыму (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталия Гурковская

Российская ФСБ якобы предотвратила "теракт" на одном из энергообъектов оккупированного Крыма. Организатора якобы даже уже задержали, им оказался так называемый "украинский террорист", у него при себе, как утверждается, была взрывчатка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности предотвращен теракт на одном из энергообъектов Республики Крым. Украинский террорист задержан, у него изъяты взрывные устройства", - утверждает он.

Как уточняют "РИА Новости", "диверсию" якобы "организовали" украинские спецслужбы.

"Задержан гражданин Украины, у него изъяты три взрывных устройства фугасного типа и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова", - говорится в сообщении.

Якобы, если бы "диверсию" не пресекли, "без света остались бы более 5 тысяч потребителей". Издание даже опубликовало видео, якобы с "задержанием" так называемого "агента СБУ". Сообщается и об аресте так называемого "диверсанта".

Как сообщалось, утром в субботу, 29 октября, оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Напомним, ранее в Крыму также заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС. Якобы вспыхнул один из находившихся в нерабочем состоянии трансформаторов.

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