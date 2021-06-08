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Закарпатскому "криминальному авторитету" из списка СНБО сообщили о подозрении

Автор: РБК-Украина

В Закарпатской области "криминальному авторитету" сообщили подозрение в незаконном вымогательстве средств от директора частного предприятия, которые должны были стать частью преступного "общака". Ранее подозреваемый был включен Советом нацбезопасности и обороны в санкционный список "криминальных авторитетов".

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отметили в полиции, используя свой статус "смотрящего" среди "криминальных авторитетов", мужчина шантажировал директора одного из частных предприятий в Закарпатье, угрожая ему физической расправой.

Сейчас по материалам оперативников управления стратегических расследований, представители правоохранительных органов сообщили криминальному авторитету о подозрении в соответствии с ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас решается вопрос касательно избрания меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

Как известно, в мае СНБО принял решение о введении санкций против 111 "криминальных авторитетов" и 557 так называемых "воров в законе". В санкционный список, в частности, попали иностранные граждане.

Напомним, что 5 апреля, во время спецоперации правоохранители задержали преступную группу, в которую входили "криминальные авторитеты".

В частности, 30 марта, полиция задержала банду спортсменов, которая в течение двух лет терроризировала жителей западный областей Украины.

Также РБК-Украина сообщало о задержании двух участников банды "Лота Гули", которые занимались похищением людей.

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Новости Украины СНБОЗакарпатская областькриминал