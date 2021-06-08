Закарпатському "кримінальному авторитету" зі списку РНБО повідомили про підозру

Як зазначили в поліції, використовуючи свій статус "наглядача" серед "кримінальних авторитетів", чоловік шантажував директора одного з приватних підприємств в Закарпатті, погрожуючи йому фізичною розправою.

Наразі, за матеріалами оперативників управління стратегічних розслідувань, представники правоохоронних органів повідомили кримінальному авторитету про підозру відповідно до ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Наразі вирішується питання стосовно запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, у травні РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти 111 "кримінальних авторитетів" та 557 так званих "злодіїв у законі". До санкційного списку, зокрема, потрапили іноземні громадяни.