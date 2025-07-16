Кримінальне провадження проти Стефанішиної: в САП відреагували на чутки

Віцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністру юстиції України Ользі Стефанішиній не оголошували підозр. Інформація про це у засобах масової інформації некоректна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В САП повідомили, що з огляду на суспільний резонанс, поширення інформації в ЗМІ та запити, можуть розкрити, що кримінальне провадження стосується можливих зловживань з боку посадовців Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Слідство ведеться за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем. Жодних підозр жодній особі в рамках цієї справи не оголошувалося.

"Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам НАБУ... Підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування видання "Українська правда", - додали в САП.