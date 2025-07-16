Уголовное производство против Стефанишиной: в САП отреагировали на слухи
Вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министру юстиции Украины Ольге Стефанишиной не объявляли подозрений. Информация об этом в средствах массовой информации некорректна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В САП сообщили, что учитывая общественный резонанс, распространение информации в СМИ и запросы, могут раскрыть, что уголовное производство касается возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Следствие ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением. Никаких подозрений ни одному лицу в рамках этого дела не объявлялось.
"Осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено детективам НАБУ... Основанием для начала расследования стали материалы журналистского расследования издания "Украинская правда", - добавили в САП.
Напомним, что 16 июля народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что против Стефанишиной якобы открыли уголовное производство относительно возможных неправомерных действий. Дело якобы начала Специализированная антикоррупционная прокуратура.
До этого ряд украинских СМИ опубликовали расследование о квартире Стефанишиной. А "УП" выпустила расследование, в котором утверждалось, что люди из окружения Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости.
Отметим, что изменения в правительстве, которые начались 16 июля, будут касаться и Стефанишиной. В частности, она может оставить должности которые, сейчас занимает.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.