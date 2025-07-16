Уголовное производство против Стефанишиной: в САП отреагировали на слухи

Вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министру юстиции Украины Ольге Стефанишиной не объявляли подозрений. Информация об этом в средствах массовой информации некорректна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП сообщили, что учитывая общественный резонанс, распространение информации в СМИ и запросы, могут раскрыть, что уголовное производство касается возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Следствие ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением. Никаких подозрений ни одному лицу в рамках этого дела не объявлялось.

"Осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено детективам НАБУ... Основанием для начала расследования стали материалы журналистского расследования издания "Украинская правда", - добавили в САП.