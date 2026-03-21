Кримчан масово кинуть у бої проти України: окупанти готують нові штурми у квітні

20:50 21.03.2026 Сб
Росіяни обіцяли не відправляти в Україну мобілізованих у Криму, але порушать обіцянку
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: мобілізованих у Криму кинуть в штурми (росЗМІ)

Російські командири з 1 квітня залучатиме всіх мобілізованих у тимчасово окупованому Криму до прямих бойових дій проти України - попри заяви, що робити цього не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина у коментарі Інтерфакс-Україна.

За словами Волошин, з квітня всіх мобілізованих у Криму залучатимуть до завдань у районах ведення бойових дій. Наразі триває робота щодо повної заміни особового складу 810-ї окремої бригади морської піхоти (Севастополь). Боєздатні підрозділи планують замінити на осіб, які завершили лікування після поранень і визнані непридатними до штурмів.

"Росіяни обіцяли, що кримчани не будуть воювати, а зараз для них обов’язково брати участь у бойових діях", - підкреслив Волошин.

Цікаво, що частина цієї бригади воює на Курському напрямку, інша - перебуває в Криму. При цьому російське командування планує розгорнути на базі 810 бригади нову дивізію морської піхоти.

Також зараз Росія формує нові з'єднання та перекидає резерви на південний фронт. Зокрема, 55-ту та 120-ту дивізії морської піхоти перекидають до Донецької області для доукомплектування.

Очікується, що після підготовки, орієнтовно у квітні, ці сили залучать до штурмів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Відомо також, що 29-та армія та 68-й армійський корпус РФ отримають 265 одиниць бойових машин для компенсації втрат на окупованій Донеччині. Крім того, 58-ма армія РФ планує доукомплектувати 19-ту та 42-гу мотострілецькі дивізії за рахунок резервних полків Московського військового округу.

Нагадаємо, раніше Волошин вже повідомляв, що російське командування посилює угруповання військ на півдні України, перекидаючи підрозділи морської піхоти для штурмових дій. Окупанти планують залучити нові сили вже у квітні.

Зараз же російські війська намагаються наступати на позиції українських сил у районі Гуляйполе одразу з кількох напрямків - з півночі, півдня та заходу. Водночас закріпитися безпосередньо в місті окупантам не вдається.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що наразі найвища інтенсивність наступальних дій російських військ фіксується саме в районі Гуляйполя. Саме місто - у "сірій зоні".

Більше по темі:
Експерт назвав головну проблему енергетичного сектору в Україні
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО