Крим здригається від вибухів: під ударом стратегічні аеродроми, небо прорізають прожектори

Крим, П'ятниця 20 лютого 2026 01:29
Крим здригається від вибухів: під ударом стратегічні аеродроми, небо прорізають прожектори
Автор: Оксана Гапончук

Увечері 19 лютого в тимчасово окупованому Криму знову пролунала серія вибухів. Під ударом могли опинитися аеродроми "Бельбек" і "Саки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канали Криму.

Російська сторона традиційно заявила про роботу протиповітряної оборони та "відбиття атаки".

Водночас місцеві телеграм-канали повідомляли про активну стрілянину, пуски ракет і проліт безпілотників у районі Севастополя та західного узбережжя півострова.

За словами очевидців, гучно було поблизу військового аеродрому Бельбек під Севастополем. У небі бачили спалахи, а також роботу прожекторів і трасуючі черги. Крім того, повідомлялося про вибухи в районі аеродрому Саки в Новофедорівці.

Близько 23:20-23:30 мешканці різних районів Севастополя чули потужні вибухи. За попередніми даними з відкритих джерел, з "Бельбека" міг злітати винищувач для перехоплення повітряної цілі. Очевидці стверджують, що літак здійснив пуск ракети, однак вона не влучила в ціль. Після цього винищувач застосував теплові пастки та попрямував у бік Євпаторії.

Близько 23:30 повідомлялось також про потужний вибух над Андріївкою під Севастополем. Крім того, мешканці бачили роботу прожекторів у районі селища Сонячний.

Російське Міноборони згодом заявило про нібито збиття кількох безпілотників над Кримом і акваторією Чорного моря. Про можливі влучання по військових об’єктах офіційно не повідомляється. Даних про руйнування цивільної інфраструктури на момент публікації немає.

Чому це важливо

Аеродроми "Бельбек" і "Саки" відіграють важливу роль у військовій логістиці та забезпеченні російської авіації в Криму. Вони використовуються для базування бойової авіації та забезпечення операцій у Чорноморському регіоні, тому регулярно опиняються у фокусі повідомлень про атаки. Саме з цих об’єктів неодноразово фіксувалися вильоти бойових літаків.

Ситуація навколо півострова залишається напруженою.

Наразі незалежного підтвердження наслідків інциденту немає, а інформація потребує уточнення.

Удари по об’єктах ворога

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого ЗСУ завдали удару по російському вертольоту Ка-27 на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, вони уразили кілька пунктів управління дронами ворога.

