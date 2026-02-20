ua en ru
Крым содрогается от взрывов: под ударом стратегические аэродромы, небо прорезают прожекторы

Крым, Пятница 20 февраля 2026 01:29
Крым содрогается от взрывов: под ударом стратегические аэродромы, небо прорезают прожекторы
Автор: Оксана Гапончук

Вечером 19 февраля во временно оккупированном Крыму снова прогремела серия взрывов. Под ударом могли оказаться аэродромы "Бельбек" и "Саки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-каналы Крыма.

Российская сторона традиционно заявила о работе противовоздушной обороны и "отражении атаки".

В то же время местные телеграм-каналы сообщали об активной стрельбе, пусках ракет и пролете беспилотников в районе Севастополя и западного побережья полуострова.

По словам очевидцев, шумно было вблизи военного аэродрома Бельбек под Севастополем. В небе видели вспышки, а также работу прожекторов и трассирующие очереди. Кроме того, сообщалось о взрывах в районе аэродрома Саки в Новофедоровке.

Около 23:20-23:30 жители разных районов Севастополя слышали мощные взрывы. По предварительным данным из открытых источников, с "Бельбека" мог взлетать истребитель для перехвата воздушной цели. Очевидцы утверждают, что самолет произвел пуск ракеты, однако она не попала в цель. После этого истребитель применил тепловые ловушки и направился в сторону Евпатории.

Около 23:30 сообщалось также о мощном взрыве над Андреевкой под Севастополем. Кроме того, жители видели работу прожекторов в районе поселка Солнечный.

Российское Минобороны впоследствии заявило о якобы сбитии нескольких беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря. О возможных попаданиях по военным объектам официально не сообщается. Данных о разрушениях гражданской инфраструктуры на момент публикации нет.

Почему это важно

Аэродромы "Бельбек" и "Саки" играют важную роль в военной логистике и обеспечении российской авиации в Крыму. Они используются для базирования боевой авиации и обеспечения операций в Черноморском регионе, поэтому регулярно оказываются в фокусе сообщений об атаках. Именно с этих объектов неоднократно фиксировались вылеты боевых самолетов.

Ситуация вокруг полуострова остается напряженной.

Сейчас независимого подтверждения последствий инцидента нет, а информация требует уточнения.

Удары по объектам врага

Напомним, в ночь на 17 февраля ВСУ нанесли удар по российскому вертолету Ка-27 на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, они поразили несколько пунктов управления дронами врага.

