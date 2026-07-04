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Крим зазнав дронової атаки: в районі аеродрому та поромного терміналу пожежі

06:15 04.07.2026 Сб
1 хв
Що відомо про нічну атаку?
aimg Едуард Ткач
Фото: вогонь було зафіксовано як мінімум у трьох локаціях?

У ніч проти 4 липня Крим знову пережив атаку дронів. Після атаки на тимчасово окупованому півострові було зафіксовано пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram та сервіс NASA FIRMS.

Згідно з публікаціями проукраїнського каналу "Кримський вітер", атака на Крим розпочалася приблизно о 23:00 і тривала щонайменше до 02:00 ночі.

За цей час стало відомо, що був перекритий Кримський міст, були вибухи та пожежа в районі Аджимушкая, і навіть, як стверджується, біля Керчі згорів автомобіль, який віз 200 літрів бензину з Тамані.

На ранок OSINT-паблік, пославшись у тому числі дані з сервісу фіксації пожежі NASA FIRMS, повідомили, що вогонь зафіксований на наступних об'єктах:

  • вітроелектростанції "Новотроїцька";
  • військовому аеродромі в Джанкої;
  • пожежу також зафіксовано на території поромного терміналу у Керчі.

Так звані "місцеві влади" про наслідки після атак нічого поки не повідомляли.

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Російська ФедераціяКримВійна в Україні