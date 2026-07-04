Крим зазнав дронової атаки: в районі аеродрому та поромного терміналу пожежі

Згідно з публікаціями проукраїнського каналу "Кримський вітер", атака на Крим розпочалася приблизно о 23:00 і тривала щонайменше до 02:00 ночі.

За цей час стало відомо, що був перекритий Кримський міст, були вибухи та пожежа в районі Аджимушкая, і навіть, як стверджується, біля Керчі згорів автомобіль, який віз 200 літрів бензину з Тамані.

На ранок OSINT-паблік, пославшись у тому числі дані з сервісу фіксації пожежі NASA FIRMS, повідомили, що вогонь зафіксований на наступних об'єктах:

вітроелектростанції "Новотроїцька";

військовому аеродромі в Джанкої;

пожежу також зафіксовано на території поромного терміналу у Керчі.

Так звані "місцеві влади" про наслідки після атак нічого поки не повідомляли.