Крим зазнав дронової атаки: в районі аеродрому та поромного терміналу пожежі

У ніч проти 4 липня Крим знову пережив атаку дронів. Після атаки на тимчасово окупованому півострові було зафіксовано пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram та сервіс NASA FIRMS.
Згідно з публікаціями проукраїнського каналу "Кримський вітер", атака на Крим розпочалася приблизно о 23:00 і тривала щонайменше до 02:00 ночі.
За цей час стало відомо, що був перекритий Кримський міст, були вибухи та пожежа в районі Аджимушкая, і навіть, як стверджується, біля Керчі згорів автомобіль, який віз 200 літрів бензину з Тамані.
На ранок OSINT-паблік, пославшись у тому числі дані з сервісу фіксації пожежі NASA FIRMS, повідомили, що вогонь зафіксований на наступних об'єктах:
Так звані "місцеві влади" про наслідки після атак нічого поки не повідомляли.