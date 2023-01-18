ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крым и Донбасс всегда будут частью Украины, - Вучич

Новина українською →
Среда 18 января 2023 16:33
Крым и Донбасс всегда будут частью Украины, - Вучич Фото: Александар Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сербия пытается дистанцировать от Кремля, потому что война против украинцев обостряет отношения между их лидерами. Президент Александр Вучич заявил, что для его страны Крым и Донбасс являются исключительно частью Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во время интервью для издания, комментируя войну, Вучич заявил о том, что "худшее еще впереди". Также он отметил, что не поддерживал контакт с главой Кремля Владимиром Путиным уже много месяцев.

"Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина, и так будет всегда", - отметил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Вучич призвал Россию прекратить попытки завербовать граждан Сербии для участия в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Донбасс Сербия Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС