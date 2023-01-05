Крим та Білорусь можуть стати майданчиками для ядерного удару Путіна, - ГУР

"Головна мета таких погроз - примусити Україну до переговорів", - зауважив Юсов.

При цьому речник ГУР заявив, що президент Росії Володимир Путін після неодноразових погроз застосувати ядерну зброю розглядає як майданчики для проведення ядерних провокацій території тимчасово окупованого Криму та Білорусь.

"Є інформація, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, є розвіддані", - зазначив він.

Юсов додав, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для правлячого російського режиму.