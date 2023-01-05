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Крим та Білорусь можуть стати майданчиками для ядерного удару Путіна, - ГУР

Фото: ядерні провокації з боку кремлівського режиму залишаються можливими (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Кремлівський диктатор знову погрожує ядерними провокаціями - цього разу по території Білорусі і тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телеканалу Freedom.

"Головна мета таких погроз - примусити Україну до переговорів", - зауважив Юсов.

При цьому речник ГУР заявив, що президент Росії Володимир Путін після неодноразових погроз застосувати ядерну зброю розглядає як майданчики для проведення ядерних провокацій території тимчасово окупованого Криму та Білорусь.

"Є інформація, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, є розвіддані", - зазначив він.

Юсов додав, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для правлячого російського режиму.

РБК-Україна сьогодні повідомляло, що на заводі "Кримський титан" в Армянську, який знаходиться у тимчасово окупованому Криму, зафіксовано розміщення російської техніки та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомляли, що Росія передислокує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання тимчасово окупованих територій.

Також ми писали, що РФ тримає носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування у Криму.

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