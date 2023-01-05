Крым и Беларусь могут стать площадками для ядерного удара Путина, - ГУР

"Главная цель таких угроз - принудить Украину к переговорам", - заметил Юсов.

При этом представитель ГУР заявил, что президент России Владимир Путин после неоднократных угроз применить ядерное оружие рассматривает как площадки для проведения ядерных провокаций территории временно оккупированного Крыма и Беларусь.

"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются Путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные", - отметил он.

Юсов добавил, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для правящего российского режима.