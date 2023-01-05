Крым и Беларусь могут стать площадками для ядерного удара Путина, - ГУР

Кремлевский диктатор снова угрожает ядерными провокациями - на этот раз по территории Беларуси и временно оккупированному Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телеканала Freedom.
"Главная цель таких угроз - принудить Украину к переговорам", - заметил Юсов.
При этом представитель ГУР заявил, что президент России Владимир Путин после неоднократных угроз применить ядерное оружие рассматривает как площадки для проведения ядерных провокаций территории временно оккупированного Крыма и Беларусь.
"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются Путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные", - отметил он.
Юсов добавил, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для правящего российского режима.
РБК-Украина сегодня сообщало, что на заводе "Крымский титан" в Армянске, находящемся во временно оккупированном Крыму, зафиксировано размещение российской техники и войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Напомним, ранее в украинской разведке сообщалось, что Россия передислоцирует на север Крыма новые военные подразделения для удерживания временно оккупированных территорий.
Также мы писали, что РФ держит носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования в Крыму.
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