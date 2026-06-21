Крим покладе Москву: "Мадяр" розповів "рецепт" щодо окупованого півострова

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів "рецепт" щодо окупованого росіянами Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Мадяра".
"Москва та бункерний дідо до останнього триматимуться за Крим, як за головний трофей війни, навіть у режимі "острів". Звісно, це ж стовп ідеології величі та купа плюшок, типу плюс "внутрішня азовська водойма РФ" і т.д.", - зазначив "Мадяр".
За його словами, попри те, Крим у якості плацдарму для атак на Україну - то вже військовий абсурд.
"Далі працює рецепт борщу від Волелюбного Українського Птаха: повний ППОпад, дірявлення залишків флоту, зупинка тіньового, ТОТАЛЬНІ ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун, тощо…", - зазначив "Мадяр".
Він наголосив, що українці вже на окупованій території. Через дії Сил оборони у Криму закриті мости та дороги, темрява, шум та стрес.
"Тримайтеся подалі від військових обʼєктів та усього вогненебезпечного, діліться корами та просто бережіться Птах працює ювелірно, проте тріски щоразу літатимуть при рубці лісу. Крим покладе Москву, це точка психологічного зламу, голка кощія-сухоребрика у нас під носом хована. Усі диктатури руйнуються раптово, згадайте будь-який приклад", - додав командувач.
Нагадаємо, цієї ночі Сили оборони України завдали ударів по низці важливих цілей поблизу Кримського мосту та в окупованому Криму.
Удари були завдані по об'єктах військової логістики, нафтової галузі та протиповітряної оборони окупантів на відстані близько 300 км від лінії фронту.
Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.
Також було успішно уражено об'єкти військової логістики противника, чотири радіолокаційні станції, що входять до складу зенітних ракетних комплексів С-400, а також два комплекси "Панцир".