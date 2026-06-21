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Дрони ССО уразили критичний нафтовий термінал у Керчі

11:30 21.06.2026 Нд
2 хв
Чим ця нафтобаза важлива для військ РФ?
aimg Тетяна Степанова
Дрони ССО уразили критичний нафтовий термінал у Керчі Фото: дрони ССО уразили критичний нафтовий термінал у Керчі (Getty Images)
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Українські дрони вночі 21 червня успішно уразили нафтовий термінал у порту Керч, що в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що нафтобаза порту відіграє ключову роль у системі логістики нафтопродуктів.

Термінал забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафти між залізницею, резервуарами й танкерами.

Також термінал обслуговує заправку суден і роботу поромної переправи між росією та тимчасово окупованим українським Кримом.

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Після успішного ураження на території портового терміналу зафіксовано численні займання та пожежі.

Удари по Криму

Нагадаємо, у ніч на 21 червня українські Сили оборони завдали ударів по низці важливих цілей поблизу Кримського мосту та в окупованому Криму.

Удари були завдані по об'єктах військової логістики, нафтової галузі та протиповітряної оборони окупантів на відстані близько 300 км від лінії фронту.

Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Також було успішно уражено об'єкти військової логістики противника, чотири радіолокаційні станції, що входять до складу зенітних ракетних комплексів С-400, а також два комплекси "Панцир".

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