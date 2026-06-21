Крым положит Москву: "Мадяр" рассказал "рецепт" по оккупированному полуострову

"Москва и бункерный дед до последнего будут держаться за Крым, как за главный трофей войны, даже в режиме "остров“"Конечно, это же опора идеологии величия и куча плюшек, типа "внутренний азовский водоем РФ" и т.д.", - отметил "Мадяр".

По его словам, несмотря на это, Крым в качестве плацдарма для атак на Украину - это уже военный абсурд.

"Далее работает рецепт борща от Волелюбной Украинской Птицы: полный ПВОпад, пробивание остатков флота, остановка теневой экономики, ТОТАЛЬНОЕ ресурсное и логистическое истощение, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и т. д.…", - отметил "Мадяр".

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Он подчеркнул, что украинцы уже находятся на оккупированной территории. Из-за действий Сил обороны в Крыму закрыты мосты и дороги, царит темнота, шум и стресс.

"Держитесь подальше от военных объектов и всего огнеопасного, делитесь кормами и просто берегитесь. Птица работает ювелирно, однако щепа будет лететь каждый раз при вырубке леса. Крым покладет Москву, это точка психологического перелома, игла Кощея-Сухоребрики у нас прячется прямо под носом. Все диктатуры рушатся внезапно, вспомните любой пример", - добавил командующий.