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"Крим – наш". Командувач Повітряних сил подякував льотчикам та морякам за роботу

Фото: Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук (facebook.com/kpszsu)
Автор: Константин Широкун

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та подякував українським військовим за бойову роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Небо та море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим – НАШ! Разом – до перемоги", - зазначив Олещук.

При цьому окупаційна "влада" Криму заявила, що в регіоні нібито успішно відпрацювали сили ППО.

Вибухи у Криму 23 березня

Учора пізно ввечері, 23 березня, у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, очевидці повідомляли про роботу ППО та проліт великої кількості ракет над Севастополем.

За даними аналітиків, вибухи було зафіксовано в районі вузла зв'язку Чорноморського флоту РФ. Крім того, повідомляють, що у Козачій бухті, де розташована 810 бригада морської піхоти РФ, є прильоти.

Усі подробиці вечірньої атаки на тимчасово окупований Крим – у матеріалі РБК-Україна.

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