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"Крым – наш". Командующий Воздушных сил поблагодарил летчиков и моряков за работу

Фото: Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук (facebook.com/kpszsu)
Автор: Константин Широкун

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук прокомментировал взрывы во временно оккупированном Крыму и поблагодарил украинских военных за боевую работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.

"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым – НАШ! Вместе – к победе", - отметил Олещук.

При этом оккупационные "власти" Крыма заявили, что в регионе якобы успешно отработали силы ПВО.

Взрывы в Крыму 23 марта

Вчера поздно вечером, 23 марта, во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, очевидцы сообщали о работе ПВО и пролете большого количества ракет над Севастополем.

По данным аналитиков, взрывы были зафиксированы в районе узла связи Черноморского флота РФ. Кроме того, сообщают, что в Казачьей бухте, где расположена 810 бригада морской пехоты РФ, есть прилеты.

Все подробности вечерней атаки на временно оккупированный Крым – в материале РБК-Украина.

 

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