Крим накрила хвиля вибухів, горить важливий енергооб'єкт (фото)

Вибухи прогриміли в кількох містах Криму

Місцеві Telegram-канали повідомили про серію вибухів у різних частинах півострова.

Гучні звуки чули у:

Алушті;

Ялті;

Феодосії;

Керчі;

районі Балаклавської ТЕС.

Пожежа на підстанції в Алушті

Моніторингова група "Кримський вітер" повідомила про пожежу на електричній підстанції "Привітне" напругою 110/10 кВ. Дані базуються на супутниковій зйомці.

Ця підстанція - ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури компанії "Крименерго".

Вона розташована в селі Привітне Алуштинського міського округу і забезпечує світлом саме село, Канацьку балку, а також курортні й туристичні зони Південного берега Криму.

Об'єкт має два силові трансформатори загальною встановленою потужністю 50 МВА.

За даними моніторингової групи, вибухи в Алушті було чути близько півночі. Приблизно о 00:40 у місті зникло світло.

Також з'явилося відео, на якому видно пожежу поблизу підстанції "Алушта".

На тлі нічної атаки окупаційна адміністрація тимчасово перекрила рух транспорту Кримським мостом.