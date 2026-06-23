UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Крим масовано атакували дрони: спалахнули пожежі, рух мостом перекритий

08:15 23.06.2026 Вт
2 хв
Серед вражених об'єктів, зокрема, підстанція та нафтовий термінал в порту "Кавказ"
aimg Юлія Маловічко
Фото: Керченський міст (Getty Images)

Крим потрапив під масовану атаку дронів в ніч на 23 червня. Було вражено порт "Кавказ" та низку інших об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Спочатку в пабліках з'явилось повідомлення про пожежу на підстанції "Насосна-2", що в Совєтському районі. Потім кримчани сповістили про успішну атаку на комплекс зберігання нафтопродуктів TES-Terminal.

Ще був обстріляний порт "Кавказ", спалахнула нафтобаза - кадри наслідків атаки по цих об'єктах розповсюджені в Мережі.

Читайте також: Дрони зупинили роботу "Кримського титана" в окупованому Криму

Після нічного нальоту дронів відзначається низка пожеж на півострові, а також у порту "Кавказ", повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані з супутника.

Також відомо про пожежу при в'їзді до Керчі, в самому місті на залізничній станції "Південна" та поруч населеного пункту Багерово. Керченський міст - там рух перекрили та знову оголосили дронову небезпеку.

Як відомо, останнім часом страждає від атак тимчасово окупований Крим. Низка об'єктів ворога палає після обстрілів, міста та населені пункти лишаються без електроенергії.

Жителі півострова скаржаться на сирени та атаки і вимушені шукати кращого місця проживання.

Ще ми повідомляли, як у ніч проти 20 червня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали успішних ударів по чотирьох газових компресорних станціях (ГКС) в окупованому Криму.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КримКерченський містАтака дронів