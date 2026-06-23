Крим масовано атакували дрони: спалахнули пожежі, рух мостом перекритий

Спочатку в пабліках з'явилось повідомлення про пожежу на підстанції "Насосна-2", що в Совєтському районі. Потім кримчани сповістили про успішну атаку на комплекс зберігання нафтопродуктів TES-Terminal.

Ще був обстріляний порт "Кавказ", спалахнула нафтобаза - кадри наслідків атаки по цих об'єктах розповсюджені в Мережі.

Після нічного нальоту дронів відзначається низка пожеж на півострові, а також у порту "Кавказ", повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані з супутника.

Також відомо про пожежу при в'їзді до Керчі, в самому місті на залізничній станції "Південна" та поруч населеного пункту Багерово. Керченський міст - там рух перекрили та знову оголосили дронову небезпеку.