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Крым массированно атаковали дроны: вспыхнули пожары, движение по мосту перекрыто

08:15 23.06.2026 Вт
2 мин
В числе пострадавших объектов, в частности, подстанция и нефтяной терминал в порту "Кавказ"
aimg Юлия Маловичко
Фото: Керченский мост (Getty Images)

Крым подвергся массированной атаке дронов в ночь на 23 июня. Были поражены порт "Кавказ" и ряд других объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Сначала в пабликах появилось сообщение о пожаре на подстанции "Насосная-2" в Советском районе. Затем крымчане сообщили о массированной атаке на комплекс хранения нефтепродуктов TES-Terminal.

Также был обстрелян порт "Кавказ", загорелась нефтебаза - кадры последствий атаки на эти объекты распространились в Сети.

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После ночного налета дронов отмечается ряд пожаров на полуострове, а также в порту "Кавказ", сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные со спутника.

Также известно о пожаре при въезде в Керчь, в самом городе на железнодорожной станции "Южная" и рядом с населенным пунктом Багерово. Керченский мост - там движение перекрыли и вновь объявили об угрозе с дронов.

Как известно, в последнее время временно оккупированный Крым подвергается нападениям. Ряд объектов противника горит после обстрелов, города и населенные пункты остаются без электроэнергии.

Жители полуострова жалуются на сирены и атаки и вынуждены искать более безопасное место для проживания.

Ранее мы сообщали, как в ночь на 20 июня Силы беспилотных систем ВСУ нанесли успешные удары по четырем газовым компрессорным станциям (ГКС) в оккупированном Крыму.

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КрымКерченский мостАтака дронов