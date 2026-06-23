Крым массированно атаковали дроны: вспыхнули пожары, движение по мосту перекрыто

Крым подвергся массированной атаке дронов в ночь на 23 июня. Были поражены порт "Кавказ" и ряд других объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Сначала в пабликах появилось сообщение о пожаре на подстанции "Насосная-2" в Советском районе. Затем крымчане сообщили о массированной атаке на комплекс хранения нефтепродуктов TES-Terminal.

Также был обстрелян порт "Кавказ", загорелась нефтебаза - кадры последствий атаки на эти объекты распространились в Сети.

После ночного налета дронов отмечается ряд пожаров на полуострове, а также в порту "Кавказ", сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные со спутника.

Также известно о пожаре при въезде в Керчь, в самом городе на железнодорожной станции "Южная" и рядом с населенным пунктом Багерово. Керченский мост - там движение перекрыли и вновь объявили об угрозе с дронов.