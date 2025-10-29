UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Крим із самого ранку під ударом: горить щонайменше одна нафтобаза

Фото: так звана "влада" підтвердила атаку (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

Уранці, 29 жовтня, у різних куточках тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи і почалися пожежі. Під ударом була щонайменше одна нафтобаза і, ймовірно, військовий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".

Так, рано вранці в пабліку написали, що в Гвардійську о 06:46 був потужний приліт. Унаслідок атаки знову загорілася нафтобаза ATAN, яку раніше атакували 17 числа і вона горіла кілька діб.

Через кілька годин моніторингова група повідомила, що нову пожежу на НПЗ видно вже навіть із космосу.

Також окупанти скаржилися, що спостерігається потужна пожежа в районі ГРЕС у Сімферополі. Пізніше канал додав, що в селищі Гресовський горить Сімферопольська ТЕЦ, яка раніше називалася ГРЕС.

"Електрична потужність ТЕЦ - 100 МВт, теплова потужність - 490,1 Гкал/год. Щорічне вироблення електроенергії - 600 млн кВт/год, тепла - 300 тисяч Гкал/год", - йшлося в публікації.

 

Через деякий час підписники пабліка уточнили, що в Сімферополі горить не ТЕЦ, а розташована поруч нафтобаза.

Так званий "губернатор" Криму Сергій Аксьонов офіційно підтвердив атаку невідомих дронів. У себе в соцмережах він написав, що в Сімферополі дрон влучив у ємність із паливно-мастильними матеріалами, через що почалася пожежа.

 

Крім цього, аудиторія "Кримського вітру" писала, імовірно, про приліт неподалік села Крилівка поруч із селищем Мирний. Як уточнює паблік, у Мирному на колишньому аеродромі розташовані склади військової техніки, а поруч - позиції російської ППО.

Удари по Криму

Нагадаємо, 17 жовтня в окупованому Криму з самого ранку горіла нафтобаза в Гвардійському. З супутників було зафіксовано, що на об'єкті два осередки пожежі.

У мережі була інформація, що після такої атаки проблеми з бензином на тимчасово окупованому півострові можуть стати набагато гіршими.

Також додамо, що того ж дня, ближе до вечора, Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що вразили відразу дві нафтобази в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопольКримВибух