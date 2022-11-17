Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії

Російські окупанти сьогодні в черговий раз масово обстріляли Україну. Ворог застосував крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Чим зумовлена тривога - це атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95. Як правило, вже з Волгодонська атакують, це Ростовська область, крилатими ракетами типу Х-101, Х-555. Водночас була атака Shahed з півночі України летіли, ймовірно, з територія Білорусі, Курська область", - зазначив Ігнат.
При цьому він додав, що окупанти також атакували Україну з акваторії Чорного морі, ймовірно крилатими ракетами "Калібр".
Ігнат додав, що поки точна кількість випущених ракет невідома, проте ворог здійснив не менше 10 пусків.
Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Відомо про загиблих та поранених.
Крім того, Росія атакувала інфраструктурний об'єкт в Одеській області.
У Києві сили ППО збили дві ворожі ракети, а у Київській області збили чотири дрони-камікадзе.
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