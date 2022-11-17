Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії

Російські окупанти сьогодні в черговий раз масово обстріляли Україну. Ворог застосував крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Чим зумовлена тривога - це атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95. Як правило, вже з Волгодонська атакують, це Ростовська область, крилатими ракетами типу Х-101, Х-555. Водночас була атака Shahed з півночі України летіли, ймовірно, з територія Білорусі, Курська область", - зазначив Ігнат.

При цьому він додав, що окупанти також атакували Україну з акваторії Чорного морі, ймовірно крилатими ракетами "Калібр".

Ігнат додав, що поки точна кількість випущених ракет невідома, проте ворог здійснив не менше 10 пусків.