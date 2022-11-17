Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России

Российские оккупанты сегодня в очередной раз массово обстреляли Украину. Враг применил крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Чем вызвана тревога - это атака крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации Ту-95. Как правило, уже из Волгодонска атакуют, это Ростовская область, крылатыми ракетами типа Х-101, Х-555. В то же время атака Shahed с севера Украины летели, вероятно, с территории Беларуси, Курская область", - отметил Игнат.

При этом он добавил, что оккупанты также атаковали Украину из акватории Черного моря, предположительно крылатыми ракетами "Калибр".

Игнат добавил, что пока точное количество выпущенных ракет неизвестно, однако враг сделал не менее 10 пусков.