Крилаті ракети і солдати: Генштаб оновив втрати РФ на фронті

Ситуація на фронті 26 липня

Генштаб ЗСУ раніше опублікував зведення, повідомивши, що російські загарбники атакували Україну дронами, ракетами і КАБами.

Протягом доби найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку. Загалом було зафіксовано 122 бойових зіткнення.

За даними ISW, українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Окупанти просунулися в районі Сіверська, Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.

Аналітики також спрогнозували, що РФ готує більш масштабні удари по Україні, про що свідчить збільшення виробництва в РФ ракет і безпілотників.

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