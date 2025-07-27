Українські війська просунулися в Сумській області: оновлені карти ISW

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, а російські - в районі Сіверська, Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).

Східна вісь

Курський напрямок. 25 і 26 липня російські війська провели обмежені атаки в незазначених районах Курської області.

Водночас українські сили завдали удару по заводу радіоелектроніки "Сигнал" у Ставропольському краї. Удари пошкодили щонайменше дві заводські будівлі, в яких розміщувалося дороге імпортне обладнання та виробничі лінії.

Сумська область. Нещодавно українські війська просунулися на півночі Сумської області. За словами військового джерела, Сили оборони відбили Кіндратівку. Російські війська атакували в районі Ворочина, Садків і Юнаківки, а також у районі Безсалівки.

Харківська область. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але просування не здобули. 25 і 26 липня ЗС РФ атакували в районі Глибокого, Стариці та Вовчанська, а також у напрямку Липців, Козачої Лопані та Кудіївки.

Великий Бурлук. Геолокаційні дані свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Хатнього.

Куп'янський напрямок. Російські війська атакували під Куп'янськом - біля Мирного; Радківки, Петро-Іванівки, Строївки, Кам'янки, Дворечної, Піщаного та в районі Степової Новоселівки.

Лиманський напрямок. Геолокаційні дані показують, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Дібрової в районі Серебрянського лісу.

Донецька область

Сіверський напрямок . Згідно з геолокаційними даними, підрозділи російського 1234-го мотострілецького полку підняли російські прапори в південній частині Серебрянського лісництва. За словами аналітиків, це вказує на нещодавнє просування ЗС РФ у цьому районі.

. Згідно з геолокаційними даними, підрозділи російського 1234-го мотострілецького полку підняли російські прапори в південній частині Серебрянського лісництва. За словами аналітиків, це вказує на нещодавнє просування ЗС РФ у цьому районі. Годин Яр . Російські війська атакували 25 і 26 липня в районі Часова Яру, а також у районі Білої Гори і Предтечиного.

. Російські війська атакували 25 і 26 липня в районі Часова Яру, а також у районі Білої Гори і Предтечиного. Торецький напрямок . Геолокаційні дані показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Русина Яру.

. Геолокаційні дані показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Русина Яру. Покровський напрямок . Окупанти продовжили наступальні дії, проте підтвердженого прогресу не досягли. Вони атакували біля Покровська в різних районах.

. Окупанти продовжили наступальні дії, проте підтвердженого прогресу не досягли. Вони атакували біля Покровська в різних районах. Новопавлівський напрямок . Росіяни нещодавно просунулися в районі Зеленого Гаю і, ймовірно, захопили населений пункт.

. Росіяни нещодавно просунулися в районі Зеленого Гаю і, ймовірно, захопили населений пункт. Велика Новосілка. Геолокаційні дані вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в районі Маліївки Дніпропетровської області і, ймовірно, захопили населений пункт.

Південна вісь

Гуляйпільський напрямок. Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про наземну активність у цьому районі 26 липня.

Запорізька область. 26 липня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, проте підтвердженого прогресу не домоглися. Вони атакували в районі Новопокрівки, Степногірська, Плавнів і Кам'янського.

Херсонський напрямок. Окупаційні війська продовжували обмежені атаки в невстановлених місцях, але не просунулися вперед.