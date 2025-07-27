Українські війська просунулися в Сумській області: оновлені карти ISW
Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, а російські - в районі Сіверська, Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Східна вісь
Курський напрямок. 25 і 26 липня російські війська провели обмежені атаки в незазначених районах Курської області.
Водночас українські сили завдали удару по заводу радіоелектроніки "Сигнал" у Ставропольському краї. Удари пошкодили щонайменше дві заводські будівлі, в яких розміщувалося дороге імпортне обладнання та виробничі лінії.
Сумська область. Нещодавно українські війська просунулися на півночі Сумської області. За словами військового джерела, Сили оборони відбили Кіндратівку. Російські війська атакували в районі Ворочина, Садків і Юнаківки, а також у районі Безсалівки.
Харківська область. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але просування не здобули. 25 і 26 липня ЗС РФ атакували в районі Глибокого, Стариці та Вовчанська, а також у напрямку Липців, Козачої Лопані та Кудіївки.
Великий Бурлук. Геолокаційні дані свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Хатнього.
Куп'янський напрямок. Російські війська атакували під Куп'янськом - біля Мирного; Радківки, Петро-Іванівки, Строївки, Кам'янки, Дворечної, Піщаного та в районі Степової Новоселівки.
Лиманський напрямок. Геолокаційні дані показують, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Дібрової в районі Серебрянського лісу.
Донецька область
- Сіверський напрямок. Згідно з геолокаційними даними, підрозділи російського 1234-го мотострілецького полку підняли російські прапори в південній частині Серебрянського лісництва. За словами аналітиків, це вказує на нещодавнє просування ЗС РФ у цьому районі.
- Годин Яр. Російські війська атакували 25 і 26 липня в районі Часова Яру, а також у районі Білої Гори і Предтечиного.
- Торецький напрямок. Геолокаційні дані показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Русина Яру.
- Покровський напрямок. Окупанти продовжили наступальні дії, проте підтвердженого прогресу не досягли. Вони атакували біля Покровська в різних районах.
- Новопавлівський напрямок. Росіяни нещодавно просунулися в районі Зеленого Гаю і, ймовірно, захопили населений пункт.
- Велика Новосілка. Геолокаційні дані вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в районі Маліївки Дніпропетровської області і, ймовірно, захопили населений пункт.
Південна вісь
Гуляйпільський напрямок. Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про наземну активність у цьому районі 26 липня.
Запорізька область. 26 липня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, проте підтвердженого прогресу не домоглися. Вони атакували в районі Новопокрівки, Степногірська, Плавнів і Кам'янського.
Херсонський напрямок. Окупаційні війська продовжували обмежені атаки в невстановлених місцях, але не просунулися вперед.
Ситуація на фронті 26 липня
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники атакували Україну дронами, ракетами і КАБами.
Протягом доби найінтенсивніші бої були на Покровському напрямку. Загалом було зафіксовано 122 бойових зіткнення.
Водночас Сили оборони України знищили командира 83-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії армії РФ.
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