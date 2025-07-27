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РФ готує масштабніші удари: в ISW озвучили невтішний прогноз

Неділя 27 липня 2025 05:05
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РФ готує масштабніші удари: в ISW озвучили невтішний прогноз Ілюстративне фото: РФ восени може запускати по 2000 дронів за ніч (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Рагуткіна

Росія готує масштабніші удари по Україні, про що свідчить збільшення виробництва в РФ ракет і ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували останні комбіновані атаки окупантів на українські міста. Вони нагадали, що РФ запустила в ніч на 26 липня ракети і безпілотники по Україні.

За даними ISW, російська оборонна промисловість нарощує свої потужності з виробництва ракет і дронів.

"Зростання виробництва ракет і дронів у Росії, ймовірно, дасть змогу росіянам продовжити завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року", - йдеться у звіті.

За оцінкою аналітиків, Росія зможе завдавати ударів по Україні, використовуючи до 2000 безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року.

"Дедалі масштабніші пакети російських ударів підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, особливо за допомогою систем ППО Patriot американського виробництва, які можуть ефективно протистояти загрозам російських балістичних ракет", - зазначили аналітики.

Комбінований удар по Україні 26 липня

У ніч на 26 липня Росія атакувала ударними дронами, ракетами і керованими авіабомбами Харків, Дніпро, Кам'янське і Павлоград.

У Дніпрі через обстріли загинув чоловік. В обласному центрі та області сили ППО збили 7 ракет і 26 безпілотників. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка та підприємство.

По Харкову окупанти завдали за три години понад 20 ударів. Серед постраждалих були рятувальники.

А внаслідок атаки на Запорізьку область спалахнули пожежі. Російський удар зруйнував будинок.

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