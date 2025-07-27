РФ готує масштабніші удари: в ISW озвучили невтішний прогноз

Росія готує масштабніші удари по Україні, про що свідчить збільшення виробництва в РФ ракет і ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).

Аналітики проаналізували останні комбіновані атаки окупантів на українські міста. Вони нагадали, що РФ запустила в ніч на 26 липня ракети і безпілотники по Україні.

За даними ISW, російська оборонна промисловість нарощує свої потужності з виробництва ракет і дронів.

"Зростання виробництва ракет і дронів у Росії, ймовірно, дасть змогу росіянам продовжити завдавати дедалі масштабніших ударів по Україні восени 2025 року", - йдеться у звіті.

За оцінкою аналітиків, Росія зможе завдавати ударів по Україні, використовуючи до 2000 безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року.

"Дедалі масштабніші пакети російських ударів підкреслюють критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, особливо за допомогою систем ППО Patriot американського виробництва, які можуть ефективно протистояти загрозам російських балістичних ракет", - зазначили аналітики.